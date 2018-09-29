Ибрагимович не согласен с выбором лучшего гола сезона
Новости спорта: Шведский форвард считает, что его 500-й мяч в карьере должен был быть среди претендентов на гол года.
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о присуждении премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол сезона нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.
Салах получил премию Пушкаша за самый красивый гол года
"Считаю ли гол Салаха лучшим по итогам года? Нет. Думаю, у Криштиану был хороший гол. Я не видел претендентов, потому что, если в их числе не было меня, значит, мне эта награда неинтересна. А мой гол должен был быть среди претендентов – тот, который я забил в матче с "Лос-Анджелесом" или 500-й мяч в карьере в игре с "Торонто", - сказал Ибрагимович.