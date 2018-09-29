Ибрагимович не согласен с выбором лучшего гола сезона

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о присуждении премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол сезона нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

"Считаю ли гол Салаха лучшим по итогам года? Нет. Думаю, у Криштиану был хороший гол. Я не видел претендентов, потому что, если в их числе не было меня, значит, мне эта награда неинтересна. А мой гол должен был быть среди претендентов – тот, который я забил в матче с "Лос-Анджелесом" или 500-й мяч в карьере в игре с "Торонто", - сказал Ибрагимович.