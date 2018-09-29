"Два гола были забиты не по правилам": Моуриньо о поражении от Вест Хэма

Сегодня Андрей Ярмоленко принял активное участие в эпизоде со вторым голом в воротах МЮ. Украинский вингер пробил по воротам, а мяч от ноги Виктора Линделефа залетел в сетку.

«В случае со вторым голом знали, что Ярмоленко — хорошо владеет левой ногой, но сыграли недостаточно агрессивно, чтобы помешать этому удару. Во втором тайме нам понадобилось время, чтобы отыграться, однако их вратарь сделал несколько хороших сейвов. Поздравляю также скаута, который нашел этого 21-летнего паренька, Исса Диоп — монстр», — цитирует слова португальского тренера BT Sport.

В итоге манкунианцы уступили на выезде со счетом 1:3. Однако Моуриньо уверен: два гола были забиты не по правилам.

«Думаю, для команды, которая активно двигалась, проигрывать в счете 0:1 после пятой минуты — не лучшее начало матча. Там был небольшой офсайд, но, возможно, линейный арбитр не увидел его и совершил ошибку».

«Третий гол убил нас психологически, потому что арбитр не углядел фол перед голом. У нас было 20 минут, чтобы попытаться изменить игру после того, как мы забили, но нам это не удалось — мы потеряли уверенность».

После семи туров в активе у Красных дьяволов 10 очков, и это худший старт сезона для команды в АПЛ.

Следующий поединок манкунианцы сыграют против Валенсии 2 октября во 2-м туре Лиги чемпионов.