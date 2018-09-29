Реал - Атлетико: где и когда смотреть матч чемпионата Испании

Очередная серия мадридского дерби обещает быть весьма интересной. "Реал" подходит к этому матчу не в лучшем состоянии, проиграв последний поединок на поле "Севильи" 0:3. "Атлетико" – наоборот; после неважного старта, команда Диего Симеоне набрала обороты и готова снова радовать своих болельщиков. Благоприятный момент для того, чтобы "матрасники" брали очки в дерби.

Прямую трансляцию матча "Реал" - "Атлетико" можно будет посмотреть на российских телеканалах "Матч" и "Матч! Футбол 3".

Онлайн видеотрансляцию в Украине проведет интернет-видеоресурс MEGOGO. Начало матча – в 21:45.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетико "?

Беларусь - Setanta Sports Eurasia

Канада - beIN SPORTS en Español, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Чехия - Digi Sport 1

Франция - beIN SPORTS CONNECT

Германия - DAZN

Венгрия - Spíler2

Нидерланды - Ziggo Sport 14

Польша - Canal + Sport 2 Poland, nc + GO, Canal + 4K Ultra HD

Словения - SportKlub 1 Slovenia

Испания - Movistar Partidazo, Movistar +

США - beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Ближний Восток - beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 12 beIN SPORTS CONNECT