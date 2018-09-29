Челси - Ливерпуль 1:1. Обзор матча (Видео)
Новости спорта: Команды Маурицио Сарри и Юргена Клоппа не выявили победителя, расписав результативную ничью (1:1).
В центральном матче 7-го тура АПЛ встретились две лучших команды чемпионата – лондонский Челси принимал Ливерпуль.
Челси — Ливерпуль 1:1
Голы: Азар, 25 — Старридж, 89
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 81) — Виллиан (Мозес, 73), Жиру (Мората, 65), Азар
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон (Кейта, 78), Милнер (Старридж, 86) — Салах (Шакири, 66), Фирмино, Мане
Предупреждения: Мане, Милнер