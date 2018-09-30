Месси назвал главную проблему Барселоны

Сегодня «Барселона» сыграла 1:1 с «Атлетиком», а до того в двух матчах Примеры уступила «Леганесу» 1:2 и свела к ничьей 2:2 встречу с «Жироной».

Лионель Месси, начинавший матч с лавки запасных, сетует на слабую игру в обороне.

«Я бы не сказал, что в команде царит какая-то паника или разочарование. Все нормально, это только старт чемпионата. Конечно, мы не ожидали таких результатов».

«Считаю, что «Барселона» не может себе позволить пропускать в каждом матче. В плане действий обороны нам нужно улучшать свою игру, это сейчас наиболее важно», - убежден Месси.