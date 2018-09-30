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Футбол: расписание матчей 30 сентября

Стадион Динамо
10:27 Сегодня Телеграф
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Фото: Твиттер

Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей за воскресенье, 30 сентября.

В последний день сентября будет сыграно немало интересных матчей из разных европейских чемпионатов. В Киеве состоится столичное дерби. Ворскла отправится в Чернигов, Заря будет принимать Львов, а в Одессу приедет Мариуполь.

Также, в других чемпионатах будет сыграно много интересных матчей, не смотря на то, что вчера почти все лидеры провели свои встречи.

Футбол. Расписание матчей 30 сентября|воскресенье

Чемпионат Украины Премьер-лига 10-й тур

14:00 Десна - Ворскла Футбол 1

17:00 Черноморец - Мариуполь Футбол 1

17:00 Заря - Львов УНИАН

19:30 Арсенал-Киев - Динамо Киев Футбол 1

Чемпионат Англии Премьер-лига 7-й тур

18:00 Кардифф Сити - Бёрнли Футбол 2

Чемпионат Испании Примера 7-й тур

13:00 Уэска - Жирона

17:15 Вильярреал - Реал Вальядолид

19:30 Леванте - Алавес

21:45 Реал Бетис - Леганес

Чемпионат России Премьер-лига 9-й тур

14:00 Анжи - Зенит

16:30 Краснодар - Динамо М

19:00 Спартак М - Ростов

Чемпионат Германии Бундеслига 6-й тур

16:30 Айнтрахт Ф - Ганновер

19:00 Аугсбург - Фрайбург

Чемпионат Италии Серия А 7-й тур

13:30 Болонья - Удинезе Футбол 2

16:00 Кьево - Торино

16:00 Фрозиноне - Дженоа

16:00 Фиорентина - Аталанта Футбол 2

19:00 Парма - Эмполи Футбол 2

21:30 Сассуоло - Милан Футбол 2

Чемпионат Франции Лига 1 8-й тур

16:00 Ренн - Тулуза

18:00 Монпелье - Ним

22:00 Лилль - Марсель

Чемпионат Португалии Примейра Лига 6-й тур

18:00 Насьонал - Санта Клара

20:30 Витория Г - Витория С

22:30 Белененсиш - Брага

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 7-й тур

13:15 Хераклес - Эммен

15:30 Де Графсхап - Виллем-II

15:30 Гронинген - Утрехт

15:30 АЗ Алкмар - Зволле

17:45 Фейеноорд - Витесс

Чемпионат Украины Первая лига 11-й тур

15:00 Сумы - Ингулец

15:00 Горняк-Спорт - Авангард Кр

16:00 Агробизнес - Колос К

16:00 Металлист 1925 - Николаев

16:00 Зирка - Рух Винники

18:00 Днепр-1 - Балканы

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 11-й тур

16:00 Калуш - Чайка

16:00 Буковина - Нива Т

16:00 Нива В - Черкащина-Академия

17:00 Минай - Подолье

Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. Б 11-й тур

15:00 Кристалл Х - Кремень

16:00 Энергия Н. Каховка - Никополь-НПГУ

16:00 Горняк - Реал Фарма

16:00 Николаев-2 - ГФК Металлург

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