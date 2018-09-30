Футбол: расписание матчей 30 сентября
Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей за воскресенье, 30 сентября.
В последний день сентября будет сыграно немало интересных матчей из разных европейских чемпионатов. В Киеве состоится столичное дерби. Ворскла отправится в Чернигов, Заря будет принимать Львов, а в Одессу приедет Мариуполь.
Также, в других чемпионатах будет сыграно много интересных матчей, не смотря на то, что вчера почти все лидеры провели свои встречи.
Футбол. Расписание матчей 30 сентября|воскресенье
Чемпионат Украины Премьер-лига 10-й тур
14:00 Десна - Ворскла Футбол 1
17:00 Черноморец - Мариуполь Футбол 1
17:00 Заря - Львов УНИАН
19:30 Арсенал-Киев - Динамо Киев Футбол 1
Чемпионат Англии Премьер-лига 7-й тур
18:00 Кардифф Сити - Бёрнли Футбол 2
Чемпионат Испании Примера 7-й тур
13:00 Уэска - Жирона
17:15 Вильярреал - Реал Вальядолид
19:30 Леванте - Алавес
21:45 Реал Бетис - Леганес
Чемпионат России Премьер-лига 9-й тур
14:00 Анжи - Зенит
16:30 Краснодар - Динамо М
19:00 Спартак М - Ростов
Чемпионат Германии Бундеслига 6-й тур
16:30 Айнтрахт Ф - Ганновер
19:00 Аугсбург - Фрайбург
Чемпионат Италии Серия А 7-й тур
13:30 Болонья - Удинезе Футбол 2
16:00 Кьево - Торино
16:00 Фрозиноне - Дженоа
16:00 Фиорентина - Аталанта Футбол 2
19:00 Парма - Эмполи Футбол 2
21:30 Сассуоло - Милан Футбол 2
Чемпионат Франции Лига 1 8-й тур
16:00 Ренн - Тулуза
18:00 Монпелье - Ним
22:00 Лилль - Марсель
Чемпионат Португалии Примейра Лига 6-й тур
18:00 Насьонал - Санта Клара
20:30 Витория Г - Витория С
22:30 Белененсиш - Брага
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 7-й тур
13:15 Хераклес - Эммен
15:30 Де Графсхап - Виллем-II
15:30 Гронинген - Утрехт
15:30 АЗ Алкмар - Зволле
17:45 Фейеноорд - Витесс
Чемпионат Украины Первая лига 11-й тур
15:00 Сумы - Ингулец
15:00 Горняк-Спорт - Авангард Кр
16:00 Агробизнес - Колос К
16:00 Металлист 1925 - Николаев
16:00 Зирка - Рух Винники
18:00 Днепр-1 - Балканы
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. А 11-й тур
16:00 Калуш - Чайка
16:00 Буковина - Нива Т
16:00 Нива В - Черкащина-Академия
17:00 Минай - Подолье
Чемпионат Украины Вторая лига. Гр. Б 11-й тур
15:00 Кристалл Х - Кремень
16:00 Энергия Н. Каховка - Никополь-НПГУ
16:00 Горняк - Реал Фарма
16:00 Николаев-2 - ГФК Металлург