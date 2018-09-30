Лидер Атлетико Гризманн сыграл против Реала в дизайнерских бутсах

Французский нападающий испанского Атлетико Антуан Гризманн накануне мадридского дерби с Реалом в чемпионате Испании получил оригинальные бутсы, в которых и вышел на поле в матче.

На бутсах изображен сам Гризманн с трофеем Лиги Европы, а сама обувь раскрашена в клубные цвета Атлетико. Сообщается, что данная пара бутс - уникальна и не поступит в продажу.

Напомним, мадридское дерби завершилось со счетом 0:0, а Гризманн был одним из лучших на поле в составах обеих команд.