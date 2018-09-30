Моуриньо прокомментировал действия Ярмоленко в матче Вест Хэм - МЮ

"В эпизоде со вторым пропущенным голом мы должны были лучше опекать Ярмоленко. Мы знали, что у него отличная левая нога, однако все равно допустили этот удар. Надо было сыграть плотнее.

Также хочу поздравить того скаута Вест Хэма, который нашел Исса Диопа. Этот 21-летний паренек просто монстр", - сказал Жозе Моуриньо BBC.

Андрея Ярмоленко сегодня помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед"(3:1).

После удара Андрея Ярмоленко на 41-й минуте мяч рикошетом от защитника "МЮ" Виктора Линделефа залетел в ворота, сделав счет 2:0.