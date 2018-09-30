Десна - Ворскла: обзор матча
Новости спорта: Видео обзор матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу Десна - Ворскла.
Полтавчане провели успешную "разминку" перед поединком Лиги Европы против лиссабонского Спортинга и завоевали очередные три очка (2:0).
Десна - Ворскла 0:2
Голы: Кулач, 4, Шарпар, 61.
Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Люлька — Картушов, Волков (Старенький, 69), Огиря, А. Фаворов (Ковпак, 79) — Филиппов, Хлебас (Ермаков, 46).
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур — Кравченко, Шарпар — Сергийчук (Одарюк, 59), Кулач (Габелок, 88), Ребенок — Карека (Коломоец, 58).
Предупреждение: Чеснаков.