Роналду: Самый красивый гол года забил я, а не Салах (Видео)

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах неожиданно выиграл Премию Пушкаша за лучший гол года, опередив в голосовании фантастические удары через себя в исполнении Криштиану Роналду и Гарета Бэйла против Ювентуса и Ливерпуля соответственно.

"Салах заслужил Премию Пушкаша, он забил красивый гол. Но давайте будем честны, не будем лгать себе — мой гол был самым красивым", — сказал Роналду.

"Я не разочарован, это жизнь, иногда мы побеждаем, а иногда проигрываем. Меня интересует лишь то, что на протяжении 15 лет своей карьеры я остаюсь на высоком уровне".

Видео гола Салаха:

Отметим, что гол Салаха, выигравший Премию Пушкаша, не стал даже лучшим голом месяца в английской Премьер-лиге.