Роналду: Самый красивый гол года забил я, а не Салах (Видео)
Новости спорта: Форвард Ювентуса Криштиану Роналду считает, что самым красивым голом года был его удар через себя в ворота туринского клуба.
Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах неожиданно выиграл Премию Пушкаша за лучший гол года, опередив в голосовании фантастические удары через себя в исполнении Криштиану Роналду и Гарета Бэйла против Ювентуса и Ливерпуля соответственно.
"Салах заслужил Премию Пушкаша, он забил красивый гол. Но давайте будем честны, не будем лгать себе — мой гол был самым красивым", — сказал Роналду.
Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
"Я не разочарован, это жизнь, иногда мы побеждаем, а иногда проигрываем. Меня интересует лишь то, что на протяжении 15 лет своей карьеры я остаюсь на высоком уровне".
Видео гола Салаха:
Отметим, что гол Салаха, выигравший Премию Пушкаша, не стал даже лучшим голом месяца в английской Премьер-лиге.