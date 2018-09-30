Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу Черноморец - Мариуполь.
Гол Владислава Вакулы позволил команде Александра Бабича одержать победу над одесситами (1:0).
Черноморец - Мариуполь 0:1
Гол: Вакула, 69
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Остапенко, Трубочкин — Савченко (Штогрин, 76), Смирнов — Мусолитин (Мутцерс, 62), Бабенко, Чорний (Карноза, 86) — Коваль
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Чоботенко, 36), Демири — Федорчук, Пихаленок — Вакула, Мишнев (Игнатенко, 77), Зубков (Чурко, 68) — Борячук
Предупреждения: Савченко, Мусолитин, Смирнов — Дава, Мишнев, Игнатенко