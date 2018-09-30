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Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)

Черноморец - Мариуполь
19:09 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Черноморец

Новости спорта: Видео обзор матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу Черноморец - Мариуполь.

Гол Владислава Вакулы позволил команде Александра Бабича одержать победу над одесситами (1:0).

Черноморец - Мариуполь 0:1

Гол: Вакула, 69

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Остапенко, Трубочкин — Савченко (Штогрин, 76), Смирнов — Мусолитин (Мутцерс, 62), Бабенко, Чорний (Карноза, 86) — Коваль

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Чоботенко, 36), Демири — Федорчук, Пихаленок — Вакула, Мишнев (Игнатенко, 77), Зубков (Чурко, 68) — Борячук

Предупреждения: Савченко, Мусолитин, Смирнов — Дава, Мишнев, Игнатенко

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