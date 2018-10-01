Фонсека: Я наверно снюсь Вернидубу каждую ночь

Между наставниками Шахтера и Зари — Паулу Фонсекой и Юрием Вернидубом — не лучшие отношения. Их португальский специалист прокомментировал в интревью программе ПроФутбол.

"Я не лжец и обманывать не хочу. Когда Заря играла с Брагой, я болел за Брагу. И это нормально, ведь это моя экс-команда, команда из моей страны, где я был успешен, и где у меня осталось много друзей. Но многие не захотели это понять".

"Я никогда не говорил плохо про эту команду. Наоборот, у меня много спрашивали в Португалии о них, и я всегда говорил, что с ними будет тяжело. Но уже в следующем матче, когда они играли с немцами и имели шанс пройти дальше, я болел за Зарю. Моя жена свидетель, я очень расстроился, когда Заря пропустила и не прошла дальше. Я не вру".

"Отношения с Вернидубом? Их нет, и не должно быть. Смешно, я наверно снюсь ему каждую ночь. При первой же возможности он говорит обо мне, думаю, первое, что он делает, когда просыпается, думает о Паулу Фонсеке. Это нереально, он играл против Динамо и начал говорить о Фонсеке. Нет никаких отношений, и я не собираюсь их заводить. Уважаю, но не хочу тратить свое время".

"Когда я говорил о том, что Вернидуб хочет в Динамо…думаю, это видно каждому. Вы посмотрите, что происходит после матчей Динамо и Зари. Мне кажется, в подтрибунном туннеле Вернидуб хватает, обнимает и целует всех работников Динамо. Наверное так происходит, я не видел, но думаю так происходит. Когда он играет с Динамо, они друзья, и он так хорошо говорит о киевлянах и у него всегда так много плохого о Шахтере, что тот туннель после матча Заря – Динамо превращается в туннель любви".

"Игроки бьются с Динамо, но я не говорю об игроках, я говорю о действиях и словах тренера".