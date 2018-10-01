Леоненко: Я бы на месте Хацкевича ушел в отставку

Накануне киевское Динамо едва обіграло Арсенал-Киев в скандальном матче. Тогда Динамо получило два удаления и дошло даже до изгнания Хацкевича с тренерского мостика.

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко вот как прокомментировал этот матч и ситуацию вообще.

«Я бы на месте Хацкевича ушел бы в отставку. Не ушел бы, а даже убежал вот от этой команды. Я их даже футболистами не могу назвать. Тренер точно здесь ни в чем не виноват.

У «Арсенала» состав меняется. А в «Динамо» - «звезды», играют в Лиге Европы, тренируются, никаких проблем у них нет ни с полями, ни с зарплатами. И что мы видим?.. Да, согласен, «Динамо» забило чистый гол. Считаю, красивый гол забрали у Цыганкова и у команды. А затем – удаления. И полчаса вообще непонятно, что делало «Динамо». Это называется «мы вас обыграли еще до начала матча». Всемером могли бы обыграть этот «Арсенал», не потея. А что мы видим в итоге – минус два футболиста. Динамовцы придумали себе проблемы просто из ничего. Поэтому на нас, ветеранов, ходит больше людей, чем на «Динамо».

Смотрите обзор матча Динамо 1:0 Аренал-Киев.