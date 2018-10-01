Леоненко: Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко

Экс-нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал игру полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Марлоса в эфире шоу "Великий футбол".

"Нужно понимать, что в "Шахтере" – это одно, в другой команде – другое.

Тот же Марлос, которого мы считаем суперфутболистом, хорошим, техничным. В команде, в которой ставятся задачи, Марлоса не будет точно. Будет выходить на замену. Как Коста при Луческу.

Я говорю про любую другую европейскую команду, а не про УПЛ. Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко. Его всегда нужно страховать, зная о том, что он слаб в защите".