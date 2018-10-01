Ибрагимович с воображаемым косяком отпраздновал гол в МЛС (Видео)

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал героем встречи его Лос-Анджелес Гэлакси против Ванкувера. Гэлакси разгромил соперника со счетом 3:0, а Златан забил два гола (один из них с пенальти) и еще раз Ибра заработал пенальти, но дал пробить Ромену Алессандрини. После того, как Златан отметился вторым голом в матче, он оригинально отпраздновал - затянулся воображаемым косяком.