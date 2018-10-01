Тренер Десны рискует остаться без работы

Руководство черниговской Десны планирует прекратить сотрудничество с главным тренером Александром Рябоконем, если команда неудачно сыграет с ФК Львов в следующем туре, сообщает газета Спортивка.

В прошлом туре чемпионата Украины Десна на своем поле уступила Ворскле (0:2), а перед этим разгромно проиграла киевскому Динамо (0:4). На данный момент команда из Чернигова занимает девятое место в турнирной таблице и такой результат не устраивает руководство клуба, которое хочет видеть команду в еврокубковой зоне.

Рябоконь работает в Десне с 2012 года. Под руководством этого тренера команда становилась чемпионом Второй лиги Украины, а также вышла в Премьер-лигу.