Стало известно, когда сборная Украины проведет открытую тренировку
Новости спорта: Сборная Украины проведет в Харькове открытую тренировку перед поединком с Чехией.
16 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится матч Лиги наций Украина - Чехия.
Это первый в этом году домашний поединок в присутствии зрителей и возможность для нашей команды закрепить лидерство в группе.
Встретить национальную сборную Украины в Харькове можно уже 12 октября на открытой тренировке команды.
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С 17.30 трибуны харьковского ОСК "Металлист" будут открыты для всех желающих. В 18.00 начнется тренировка команды.
Во время тренировки болельщики смогут взять автографы у игроков, передать свои пожелания, сфотографироваться с футболистами, а также стать свидетелями установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.