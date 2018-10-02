Стало известно, когда сборная Украины проведет открытую тренировку

16 октября в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится матч Лиги наций Украина - Чехия.

Это первый в этом году домашний поединок в присутствии зрителей и возможность для нашей команды закрепить лидерство в группе.

Встретить национальную сборную Украины в Харькове можно уже 12 октября на открытой тренировке команды.

С 17.30 трибуны харьковского ОСК "Металлист" будут открыты для всех желающих. В 18.00 начнется тренировка команды.

Во время тренировки болельщики смогут взять автографы у игроков, передать свои пожелания, сфотографироваться с футболистами, а также стать свидетелями установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.