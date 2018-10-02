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Лион 2:2 Шахтер: события матча

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Лион - Шахтер
21:23 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
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Новости спорта: Текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги чемпионов Лион - Шахтер.

Лион 2-2 Шахтер

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 -   Мораес, 44, 55

90 - знак время Матч окончен! Результативная ничья в Лионе!

88 - Какой шанс! Кайоде после паса Марслона попал в перекладину ворот Лопеса.

80 - Невероятные моменты у Лиона, как сейчас не забил Депай, просто чудо помогло сейчас "горнякам".

77 - Исмаили наносит удар после отличного паса, но мяч идет выше перекладины

72 - знак гол Гол! Дюбуа сравнивает счет и повергает всех в шок! 

70 - знак гол Гол! Дембеле сокращает разрыв в счете, после прекрасного удара головой.

68 - Пятов вступил в игру после отличного удара. По центру ворот бил Дембеле, но переиграть голкипера не смог.

64 - знак замены А вот и замена. Депай выходит на поле, а Траоре покинет игру.

58 - Ракицкий отправляет отличный заброс со штрафного. Мяч шел по центру, и Лопеш легко справился.

55 - знак гол ГоооооооолМораес!!!!! Браво! Николай Матвиенко отобрал мяч на своей половине и быстрым пасом на Патрика разогнал контратаку, тот в свою очередь тонким пасом нашел Жуниора и Мораес бильярдным ударом поразил ворота французов!

50 - знак угловой Забивает Лион, однако мяч не зачитан из-за офсайда у Траоре.

47 - желтая карточка Фекир награжден желтой карточкой за жесткую борьбу. Он сфолил на Пятове

знак время Второй тайм начался, смотрим!

23.01 А вот это интересно! Лион решил провести небольшую тренировку в перерыве!

знак время Перерыв, отдыхаем 15 минут и возвращаемся к большему футболу.

44 - знак гол Гооооооол! Мораес классным ударом после передачи Исмаили с фланга выводит Шахтер вперед!

41 - А вот и момент у Лиона: Фекир бил головой после навеса с правого фланга – левее ворот пролетел мяч

38 - Дюбуа не нашел никого из партнеров по команде своим пасом и удар был заблокирован.

36 - Тузар действовал слишком грубо при попытке отнять мяч у соперника, и арбитр остановил игру.

30 -  Патрик нашел Марлоса в штрафной площади Лиона, а последний нанес удар по воротам – снова французов спасает голкипер.

25 - Тайсон попытался сделать точную передачу, но Исмаили не смог достать мяч – слишком сильный пас.

21 - Марлос здорово протащил мяч через центр поля, после чего отдал на Мораеса, а тот дальним ударом едва не распечатал ворота Лиона – вратарь французов выручает. Еще один момент у Шахтера.

15 - Тайсон нанес удар с 25-метрового расстояния, но голкипер Лиона на месте.

10 - Какой момент у Лиона!! Муса Дембеле получив передачу из глубину поля "вывалился" на рандеву с Пятовым, но Андрей сыграл просто блестяще!

8 - Ракицкий исполнил навес в штрафную Лиона со стандарта, но там защитники Лиона оказались первыми на мяче – опасность устранена.

6 - Очень опасно выбежал в контратаку Шахтер, но Марлос не смог переиграть голкипера французов.

2 - Первая атака в матче за Шахтером! Исмаили пробивал после передали Майкона, но не сумен попасть в "рамку" ворот.

знак время Матч стартовал, смотрим и болеем за "оранжево-черных"!

21.57 - Команды уже на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Очень не привычно видеть пустые трибуны на матче Лиги чемпионов, однако надеемся, что это поможет "горнякам".

Составы команд:

Лион: Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Менди, Тусар, Ндомбеле, Ауа, Фекир, Траоре, Дембеле

Запасные: Горжлен, Морель, Марсал, Папе Шейк, Ферри, Депай, Корне

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Жуниор Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Коваленко, Веллингтон Нем, Кайоде, Фернандо

Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Первый тур главного клубного турнира Европы получился для Шахтера весьма противоречивым. Домашняя ничья с Хоффенхаймом (2:2) была просто-таки выстрадана, к тому же в параллельном матче группы случился самый нежелательный расклад. Главный фаворит квартета Манчестер Сити умудрился в родных стенах уступить Лиону (1:2). Именно французы изначально считались потенциальными конкурентами Шахтера в борьбе за второе место, но теперь ситуация приняла очень даже интересный оборот. У Бруно Женезио молодая команда, сумевшая две недели назад заставить заговорить о себе футбольную Европу. Вполне возможно, что именно в манчестерской встрече миллионы болельщиков увидели фактически новый Лион. Не хуже, чем тот, который задавал тон во французском футболе в начале нынешнего столетия.

Вообще, между Шахтером и Лионом немало общего. Донецкий клуб, как и его оппонент, свое первое чемпионское золото выиграл в 2002 году. Во многом, именно с того момента, по сути, началась слава донецкого и лионского клубов, как местных грандов. Однако, если “горняки” продолжают диктовать условия в своем чемпионате, то у Лиона в последние годы наметился определенный спад. Смена поколений, знаете ли… Чемпионства “ткачи” не видят уже целых десять (!) лет. И этому есть вполне резонное объяснение. Серьезнейший финансовый подъем ПСЖ изменил французский футбол до неузнаваемости, и теперь в чемпионате все только наблюдают за тем, как парижане берут очередной титул.

Как бы там ни было, внутренние соревнования не идут ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. Особенно это касается команды Паулу Фонсеки. В минувшем туре дончане в гостях просто-таки деклассировали Карпаты (1:6). И все же даже такими разгромами Лион не напугать. Под рукой у Женезио серьезный выбор квалифицированных исполнителей, несмотря на свою относительную молодость, уже вовсю известных в Европе. Одни только Мемфис Депай с Набилем Фекиром чего стоят! К тому же быстро прогрессирует молодой Мартен Терье. У “горняков” также есть чем и кем похвастаться. Лидеры находятся в боевых кондициях, при этом восстановился после травмы Веллингтон Нем. Так что с таким кадровым маневром Фонсеке грех жаловаться на судьбу.

 

Встреча в Лионе в свете результатов первого тура становится одной из ключевых для обоих соперников. Шахтеру нужно только побеждать, ведь впереди – потенциально опаснейшая “спарка” с Манчестер Сити. Лион, в свою очередь, в случае домашнего успеха, может сильно упростить себе дальнейшую жизнь. Так что настрой и у хозяев, и у “горняков” будет самый, что ни на есть, максимальный. Даже при пустых трибунах.

Интересные факты:

- В еврокубковых матчах Лион ни разу не пропускал от украинских команд. В четырех поединках французы трижды выиграли при одной ничьей;

- В трех из пяти последних кампаний в Лиге чемпионов Шахтер выходил в плей-офф.

Прогноз букмекеров:

Так, компания bet365 принимает ставки на победу французской команды с коэффициентом 2,04, а на "горняков" – 3,8. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Лиона можно поставить с коэффициентом 2,05, а на победу Шахтера – 3,5.

Cлова тренеров:

Бруно Женезио, тренер Лиона:

“Я не уверен, что Шахтеру будет легче без болельщиков. После игры с Манчестер Сити мы сделали выводы, и готовы сыграть против команды высокого уровня. Шахтер очень сильная команда, техника которой напоминает нам Барселону. Они хорошо играют в пас и имеют быстрых игроков в своем составе”.

Паулу Фонсека, тренер Шахтера:

"Мы любим доминировать как Барса, но сравнение преувеличено. Что касается Лиона, это особенная команда, тяжело ее сравнивать с кем-то. Очень сильный и уникальный во многом у нас соперник, не знаю с кем его можно сравнить".

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