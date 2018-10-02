При FIFA открылись курсы по VAR
Новости спорта: ФИФА будет обучать специалистов пользоваться системой видеоповторов VAR.
FIFA открыла в Мадриде первые в истории курсы для специалистов VAR, сообщает сайт организации.
Специалистам будет демонстрироваться работа системы во время ЧМ-2018. Помимо теоретических занятий, обучающиеся смогут применить знания на практике, поработав на специальном симуляторе.
На открытии присутствовали и экс-рефери Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка.
В дальнейшем курсы будут открыты и в других городах.