Интер хочет усилиться лидером Милана

«Интер» интересуется полузащитником «Милана» Сусо, сообщает Football Italia.

По информации источника, «нерадзурри» готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро и отдать полузащитника сборной Хорватии Марцело Брозовича.

В шести матчах текущего сезона Серии А 24-летний Сусо забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

В последнем туре чемпионата Италии «Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» со счетом 4:1, а Сусо сделал дубль.