"Неприятно играть": Пятов - о предстоящем матче Шахтера против Лиона в ЛЧ

Вратарь Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов, который, напомним, пройдет без зрителей.

"Играем без зрителей, это не очень, конечно, хорошо, но посмотрим.

Конечно, неприятно играть при пустых трибунах. Все равно ощущение не то. Все-таки Лига чемпионов, всегда собираются полные стадионы… Поэтому необычно будет", - сказал Пятов.

Напомним, что поединок начнется во вторник в 22:00.