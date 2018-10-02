Шахтер в меньшинстве проиграл Лиону в Юношеской лиге УЕФА

Команда донецкого "Шахтера" U-19 провела второй матч на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" на выезде уступили своим сверстникам из французского "Лиона". Первые команды сыграют между собой сегодня вечером, начало – в 22:00. Мы проведем онлайн "Лион" – "Шахтер" в виде текстовой трансляции с фото, видео и описанием всех опасных моментов.

Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте усилиями Яя Сумаре. В середине второго тайма "Шахтер" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Валерий Бондарь и отправился досрочно в раздевалку. А спустя две минуты "Лион" забил второй мяч – отличился Ленни Пинтор.

"Лион" U-19 – "Шахтер" U-19 – 2:0

Голы: Сумаре (15), Пинтор (68)

Удаление: Бондарь (66)

Букмекеры считают "Лион" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Брюно Женезьо – 1.80, на ничью – 3.75, на победу "Шахтера" – 4.33.