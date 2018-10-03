Лига чемпионов: расписание матчей 3 октября
Новости спорта: Представляем расписание матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов за 3 октября.
Сегодня каталонская Барселона гостит в Лондоне у Тоттенхэма, Шальке Коноплянки играет в Москве, а Наполи принимает финалиста ЛЧ прошлого года - Ливерпуль.
Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап
Расписание матчей 03 октября|среда
группа A
22:00 Боруссия Д - Монако
22:00 Атлетико Мадрид - Брюгге
группа B
22:00 ПСВ Эйндховен - Интер Милан
22:00 Тоттенхэм - Барселона Футбол 1
группа C
19:55 ПСЖ - Црвена Звезда Футбол 2
22:00 Наполи - Ливерпуль
группа D
19:55 Локомотив М - Шальке Футбол 1
22:00 Порту - Галатасарай
Также, смотрите результаты матчей 2-го тура Лиги чемпионов за вторник, 2 октября.