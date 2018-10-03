Лига чемпионов: расписание матчей 3 октября

Сегодня каталонская Барселона гостит в Лондоне у Тоттенхэма, Шальке Коноплянки играет в Москве, а Наполи принимает финалиста ЛЧ прошлого года - Ливерпуль.

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

Расписание матчей 03 октября|среда

группа A

22:00 Боруссия Д - Монако

22:00 Атлетико Мадрид - Брюгге

группа B

22:00 ПСВ Эйндховен - Интер Милан

22:00 Тоттенхэм - Барселона Футбол 1

группа C

19:55 ПСЖ - Црвена Звезда Футбол 2

22:00 Наполи - Ливерпуль

группа D

19:55 Локомотив М - Шальке Футбол 1

22:00 Порту - Галатасарай

Также, смотрите результаты матчей 2-го тура Лиги чемпионов за вторник, 2 октября.