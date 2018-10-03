Навас: Реалу не хватает Роналду

В матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1.

По итогам матча вратарь "бланкос" Кейлор Навас отметил, что уход Криштиану Роналду повлиял на его команду.

"Криштиану установил планку слишком высоко", — сказал Навас.

"Невозможно закрыть солнце пальцем".

"Тем не менее, Роналду уже нет в нашей команде, потому нам придется ежедневно сражаться без него, ничего другого не остается".

"Мы знаем, как не потерять равновесие и осознаем, что нам нужно улучшить некоторые детали, чтобы побеждать в больших матчах", — сказал Навас.