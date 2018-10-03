Заявка Спортинга на матч Лиги Европы с Ворсклой
Новости спорта: Делегация Спортинга отправилась в Полтаву на матч Лиги Европы против Ворсклы, который состоится 4 октября.
Главный тренер Спортинга Жозе Пезейру внес в заявку на матч второго тура группового раунда Лиги Европы против Ворсклы 20 футболистов.
São estes os nossos convocados para o encontro de amanhã, da Liga Europa, frente ao FK Vorskla!
Boa sorte, Leões! pic.twitter.com/1dvLFDm6G4
— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 3 октября 2018 г.
Вратари: Ромен Сален, Ренан Рибейро, Диого Соуза.
Защитники: Себастьян Коатес, Джефферсон, Андре Пинто, Стефан Ристовски, Бруно Гаспар.
Полузащитники: Бруно Фернандеш, Маркос Акунья, Радосав Петрович, Неманья Гудель, Нани, Мигел Луиш.
Нападающие: Фреди Монтеро, Карлуш Мане, Рафинья, Абдулай Диаби, Жоване Кабрал, Элвеш Бальде.