Тоттенхэм - Барселона 2:4: события матча (Видео)
Новости спорта: Прямая текстовая онлайн=трансляция матча 2-го тура Лиги чемпионов Тоттенхэм - Барселона.
Тоттенхэм 2:4 Барселона
Голы: Кейн 52', Ламела 66' - Коутиньо 2', Ракитич 28', Месси 56', 90'
Предупреждения: Алдервейрелд 14', Ваньяма 41', Ламела 44', Кейн 74', Дайер 90+3' - Артур 59', Бускетс 71'
Лучшие моменты 2-го тайма:
Матч окончен!
90+3' - Дайер нарушил правила на Суаресе.
90+2' - Замена у Барселоны: Вермален меняет Бускетса.
4 минуты добавлено ко 2-му тайму.
90' - Гол! Месси делает дубль. Альба покатил мяч на Суареса, уругваец мастерски пропустил круглого и таким образом вывел Лионеля на свидание с Льорисом. Аргентинец в ближнем бою легко переиграл вратаря хозяев.
87' - Замена у Барселоны: Видаль меняет Артура.
86' - Тер Штеген поймал мяч после удара головой.
85' - Опасно! Моура пробивал из убойной позиции - удар блокирован.
83' - Замена у Барселоны: Рафинья меняет Коутиньо.
81' - Моура пробил с метров 22-х - Тер Штеген на месте.
79' - Замена у Тоттенэма: Льоренте меняет Ламелу.
78' - Кейн забежал в офсайд.
74' - Кейн фолит в атаке.
71' - Бускетс сбил Ламелу.
67' - Льорис ошибается на выходе, но его страхует защитник.
66' - Замена у Тоттенхэма: Сиссоко меняет Сон Хын Мина.
66' - Гол! Ламела забивает. После удара Ламелы с метров 20-и мяч зацепил Ленгле и залетел в ворота.
62' - Коутиньо оказался в офсайде.
60' - Опасно! Месси вывел Суареса на ударную позицию, но уругвайцу не хватило силы удара.
59' - Артур нарушил правила.
57' - Замена у Тоттенхэма: Дайер меняет Ваньяма.
56' -Гол! Месси наконец-то забивает. После прострела Альбы с левого фланга сразу 2 игрока барсы пропустили мяч и Месси шикарно уложил мяч в нижний угол ворот.
52' - Гол! Кейн забивает. Кейн на замахе убрал Семеду и с убойной позиции пробил в дальний угол ворот.
51' - Штанга! Месси с той же позиции опять пробил в штангу.
47' - Штанга! Месси пробил с линии штрафной в каркас ворот.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты 1-го тайма:
1-й тайм окончен. Перерыв.
Видео феноменального гола Ракитича:
45+1' - Удар Суареса с линии штрафной заблокирован - угловой для Барсы.
3 минуты добавлено к 1-му тайму.
44' - Ламела нарушил правила на Бускетсе.
41' -Ваньяма нарушил правила на Месси.
38' - Коутиньо залез в офсайд.
36' - Льорис поймал мяч после удара Месси, который заблокировал Алдервейрелд.
34' - Опасно! Месси пробил в касание с метров 13-и - Льорис надежен.
33' - Опасно! Тер Штеген блестяще среагировал на рикошет после прострела Ламелы.
32' - Коутиньо мощно пробил с метров 20-и - прямо в руки Льорису.
30' - Суарес пробил с острого угла - мимо ворот.
28' - Гол! Ракитич с лету пробил с метров 18-и - мяч от штанги залетел в ворота.
25' - Кейн пробил издали - Тер Штеген поймал мяч.
25' - Альба оказался в офсайде.
22' - Бускетс получил повреждение.
Видео гола Коутиньо:
16' - Ламела забежал в офсайд.
14' - Алдервейрелд сбил Коутиньо.
11' - Триппьер жестко сбил Семеду в центре поля.
8' - Месси нарушил правила в защите.
5' - Месси заработал штрафной, метров 30 до ворот.
2' - Гол! Коутиньо забивает. Альба получил мяч возле чужой штрафной, Льорис зачем-то выбежал на игрока каталонцев. Защитник Барселоны нашел передачей Коутиньо, который с метров 16-и поразил ворота хозяев без вратаря.
Матч начался!
Месси - настоящая гроза английских клубов в Лиге чемпионов: 20 голов и 6 ассистов у Лионеля в играх против английских команд в ЛЧ.
Английская команда разминается перед игрой:
Tonight’s starters get to work at Wembley! #COYS pic.twitter.com/BoTcWadpzd
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 октября 2018 г.
Для Барселоны матч с Тоттенхэмом станет 300 в самом престижном еврокубке:
QUIZ Today's #SpursBarça will be our 300th match ever in the @ChampionsLeague! The only question is — how much do you know about our tournament history? Test yourself: https://t.co/Z14gZ2QFrh pic.twitter.com/ePZpvmIobY
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 октября 2018 г.
Уго Льорис готовится занять сегодня место в рамке:
Welcome back, skipper! #COYS pic.twitter.com/V53SSvW4J2
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 октября 2018 г.
Барселона прибыла на "Уэмбли":
Wembley
@ThomBrowneNY
#SpursBarça
#ForçaBarça pic.twitter.com/My6WbSdbtM
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 октября 2018 г.
3 октября состоятся заключительные матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В центральном поединке игрового дня "Тоттенхэм" на "Уэмбли" примет Барселону. Начало игры запланировано на 22:00, рассудит встречу немецкий арбитр Феликс Цвайер. Напомним, команды выступают в группе B вместе с Интером и ПСВ. В 1-м туре Барселона уничтожила ПСВ, а Тоттенхэм уступил Интеру.
Стартовые составы
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма, Уинкс, Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Гассанига (В), Роуз, Дайер, Уокер-Питерс, Сиссоко, Льоренте, Скипп
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Wanyama, Winks, Lucas, Lamela, Son, Kane.
Latest @WilliamHill odds - https://t.co/2JP0S9zEYd pic.twitter.com/uyXBmKFSkE
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 октября 2018 г.
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Жорди Альба.
Запасные: Силлессен (В), Денис Суарес, Дембеле, Рафинья, Эль-Хаддади, Видаль, Вермален
Barça XI
#SpursBarça pic.twitter.com/jd36JV9VOz
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 октября 2018 г.
Уэмбли за несколько часов до начала матча
Где смотреть
В Украине в прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 21:50 по киевскому времени.
Прогноз букмекеров
Испанский супер клуб не смотря на гостевой статус в этом поединке является фаворитом. На победу каталонского супер-клуба букмекеры дают коэффициент около 2, успех английской команды оценивается в 3,85, ничейный результат котируется коэффициентом 3,65.
Слова тренеров
"Когда ты не можешь выиграть несколько матчей, то всегда хочешь найти этому причину. Дело в собственных ошибках или хорошей игре соперника? Как бы там ни было, мы хотим реабилитироваться в важном матче против Тоттенхэма. Мы знаем, что у них есть несколько травмированных игроков, но мы не думаем, что игра будет простой. Мы знаем, насколько сильны они как в атаке, так и в обороне", - цитирует главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде официальный сайт УЕФА.
Эрнесто Вальверде
"Нужно наслаждаться игрой и лучшим футболистом мира – Месси. Футбол не драма, нужно сохранять концентрацию, но улыбаться и чувствовать счастье, выходя на поле. Наши игроки должны быть вблизи, когда Месси получает мяч, потому что если мы дадим ему пространство, он убежит от оппонента. Когда играешь с командами, которые переживают негативный период, для них хорошо – переключиться на другой турнир. Барселона и другие классные команды берегут все силы на Лигу чемпионов", - цитирует главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино официальный сайт УЕФА.
Маурисио Почеттино