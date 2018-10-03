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Тоттенхэм - Барселона 2:4: события матча (Видео)

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Тоттенхэм - Барселона
21:17 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн=трансляция матча 2-го тура Лиги чемпионов Тоттенхэм - Барселона.

Тоттенхэм 2:4 Барселона

Голы: Кейн 52', Ламела 66' - Коутиньо 2', Ракитич 28', Месси 56', 90'

Предупреждения: Алдервейрелд 14', Ваньяма 41', Ламела 44', Кейн 74', Дайер 90+3' - Артур 59', Бускетс 71'

 

 

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч окончен!

90+3'желтая карточкаДайер нарушил правила на Суаресе.

90+2' -знак замены Замена у Барселоны: Вермален меняет Бускетса.

4 минуты добавлено ко 2-му тайму.

90' - знак голГол! Месси делает дубль. Альба покатил мяч на Суареса, уругваец мастерски пропустил круглого и таким образом вывел Лионеля на свидание с Льорисом. Аргентинец в ближнем бою легко переиграл вратаря хозяев.

87' - знак заменыЗамена у Барселоны:  Видаль меняет Артура.

86' - Тер Штеген поймал мяч после удара головой.

85' - Опасно! Моура пробивал из убойной позиции - удар блокирован.

83' - знак заменыЗамена у Барселоны: Рафинья меняет Коутиньо.

81' - Моура пробил с метров 22-х - Тер Штеген на месте.

79' - знак заменыЗамена у Тоттенэма: Льоренте меняет Ламелу.

78' - Кейн забежал в офсайд.

74' - желтая карточкаКейн фолит в атаке.

71' -желтая карточка Бускетс сбил Ламелу.

67' - Льорис ошибается на выходе, но его страхует защитник.

66' - знак заменыЗамена у Тоттенхэма: Сиссоко меняет Сон Хын Мина.

66' - знак голГол! Ламела забивает. После удара Ламелы с метров 20-и мяч зацепил Ленгле и залетел в ворота.

62' - Коутиньо оказался в офсайде.

60' - Опасно! Месси вывел Суареса на ударную позицию, но уругвайцу не хватило силы удара.

59'желтая карточкаАртур нарушил правила.

57' - знак заменыЗамена у Тоттенхэма: Дайер меняет Ваньяма.

56' -знак голГол! Месси наконец-то забивает. После прострела Альбы с левого фланга сразу 2 игрока барсы пропустили мяч и Месси шикарно уложил мяч в нижний угол ворот.

52' -знак гол Гол! Кейн забивает. Кейн на замахе убрал Семеду и с убойной позиции пробил в дальний угол ворот.

51' - Штанга! Месси с той же позиции опять пробил в штангу.

47' - Штанга! Месси пробил с линии штрафной в каркас ворот.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты 1-го тайма:

1-й тайм окончен. Перерыв.

Видео феноменального гола Ракитича:

45+1' - Удар Суареса с линии штрафной заблокирован - угловой для Барсы.

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

44' - желтая карточкаЛамела нарушил правила на Бускетсе.

41' -желтая карточкаВаньяма нарушил правила на Месси.

38' - Коутиньо залез в офсайд.

36' - Льорис поймал мяч после удара Месси, который заблокировал Алдервейрелд.

34' - Опасно! Месси пробил в касание с метров 13-и - Льорис надежен.

33' - Опасно! Тер Штеген блестяще среагировал на рикошет после прострела Ламелы.

32' - Коутиньо мощно пробил с метров 20-и - прямо в руки Льорису.

30' - Суарес пробил с острого угла - мимо ворот.

28' - знак голГол! Ракитич с лету пробил с метров 18-и - мяч от штанги залетел в ворота.

25' - Кейн пробил издали - Тер Штеген поймал мяч.

25' - Альба оказался в офсайде.

22' - Бускетс получил повреждение. 

Видео гола Коутиньо:

16' - Ламела забежал в офсайд.

14' желтая карточкаАлдервейрелд сбил Коутиньо.

11'Триппьер жестко сбил Семеду в центре поля.

8' - Месси нарушил правила в защите.

5' - Месси заработал штрафной, метров 30 до ворот.

2' - знак голГол! Коутиньо забивает. Альба получил мяч возле чужой штрафной, Льорис зачем-то выбежал на игрока каталонцев. Защитник Барселоны нашел передачей Коутиньо, который с метров 16-и поразил ворота хозяев без вратаря.

Матч начался!

Месси - настоящая гроза английских клубов в Лиге чемпионов: 20 голов и 6 ассистов у Лионеля в играх против английских команд в ЛЧ.

Английская команда разминается перед игрой:

Для Барселоны матч с Тоттенхэмом станет 300 в самом престижном еврокубке:

Уго Льорис готовится занять сегодня место в рамке:

Барселона прибыла на "Уэмбли": 

3 октября состоятся заключительные матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В центральном поединке игрового дня "Тоттенхэм" на "Уэмбли" примет Барселону. Начало игры запланировано на 22:00, рассудит встречу немецкий арбитр Феликс Цвайер. Напомним, команды выступают в группе B вместе с Интером и ПСВ. В 1-м туре Барселона уничтожила ПСВ, а Тоттенхэм уступил Интеру.

Стартовые составы

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Ваньяма, Уинкс, Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Гассанига (В), Роуз, Дайер, Уокер-Питерс, Сиссоко, Льоренте, Скипп

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Жорди Альба.

Запасные: Силлессен (В), Денис Суарес, Дембеле, Рафинья, Эль-Хаддади, Видаль, Вермален

Уэмбли за несколько часов до начала матча

Где смотреть

В Украине в прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 21:50 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Испанский супер клуб не смотря на гостевой статус в этом поединке является фаворитом. На победу каталонского супер-клуба букмекеры дают коэффициент около 2, успех английской команды оценивается в 3,85, ничейный результат котируется коэффициентом 3,65.

Слова тренеров

"Когда ты не можешь выиграть несколько матчей, то всегда хочешь найти этому причину. Дело в собственных ошибках или хорошей игре соперника? Как бы там ни было, мы хотим реабилитироваться в важном матче против Тоттенхэма. Мы знаем, что у них есть несколько травмированных игроков, но мы не думаем, что игра будет простой. Мы знаем, насколько сильны они как в атаке, так и в обороне", - цитирует главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде официальный сайт УЕФА.

Эрнесто Вальверде

"Нужно наслаждаться игрой и лучшим футболистом мира – Месси. Футбол не драма, нужно сохранять концентрацию, но улыбаться и чувствовать счастье, выходя на поле. Наши игроки должны быть вблизи, когда Месси получает мяч, потому что если мы дадим ему пространство, он убежит от оппонента. Когда играешь с командами, которые переживают негативный период, для них хорошо – переключиться на другой турнир. Барселона и другие классные команды берегут все силы на Лигу чемпионов", - цитирует главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино официальный сайт УЕФА.

Маурисио Почеттино

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