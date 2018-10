Тоттенхэм - Барселона 2:4: события матча (Видео)

Тоттенхэм 2:4 Барселона

Голы: Кейн 52', Ламела 66' - Коутиньо 2', Ракитич 28', Месси 56', 90'

Предупреждения: Алдервейрелд 14', Ваньяма 41', Ламела 44', Кейн 74', Дайер 90+3' - Артур 59', Бускетс 71'

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч окончен!

90+3' - Дайер нарушил правила на Суаресе.

90+2' - Замена у Барселоны: Вермален меняет Бускетса.

4 минуты добавлено ко 2-му тайму.

90' - Гол! Месси делает дубль. Альба покатил мяч на Суареса, уругваец мастерски пропустил круглого и таким образом вывел Лионеля на свидание с Льорисом. Аргентинец в ближнем бою легко переиграл вратаря хозяев.

87' - Замена у Барселоны: Видаль меняет Артура.

86' - Тер Штеген поймал мяч после удара головой.

85' - Опасно! Моура пробивал из убойной позиции - удар блокирован.

83' - Замена у Барселоны: Рафинья меняет Коутиньо.

81' - Моура пробил с метров 22-х - Тер Штеген на месте.

79' - Замена у Тоттенэма: Льоренте меняет Ламелу.

78' - Кейн забежал в офсайд.

74' - Кейн фолит в атаке.

71' - Бускетс сбил Ламелу.

67' - Льорис ошибается на выходе, но его страхует защитник.

66' - Замена у Тоттенхэма: Сиссоко меняет Сон Хын Мина.

66' - Гол! Ламела забивает. После удара Ламелы с метров 20-и мяч зацепил Ленгле и залетел в ворота.

62' - Коутиньо оказался в офсайде.

60' - Опасно! Месси вывел Суареса на ударную позицию, но уругвайцу не хватило силы удара.

59' - Артур нарушил правила.

57' - Замена у Тоттенхэма: Дайер меняет Ваньяма.

56' - Гол! Месси наконец-то забивает. После прострела Альбы с левого фланга сразу 2 игрока барсы пропустили мяч и Месси шикарно уложил мяч в нижний угол ворот.

52' - Гол! Кейн забивает. Кейн на замахе убрал Семеду и с убойной позиции пробил в дальний угол ворот.

51' - Штанга! Месси с той же позиции опять пробил в штангу.

47' - Штанга! Месси пробил с линии штрафной в каркас ворот.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты 1-го тайма:

1-й тайм окончен. Перерыв.

Видео феноменального гола Ракитича:

45+1' - Удар Суареса с линии штрафной заблокирован - угловой для Барсы.

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

44' - Ламела нарушил правила на Бускетсе.

41' - Ваньяма нарушил правила на Месси.

38' - Коутиньо залез в офсайд.

36' - Льорис поймал мяч после удара Месси, который заблокировал Алдервейрелд.

34' - Опасно! Месси пробил в касание с метров 13-и - Льорис надежен.

33' - Опасно! Тер Штеген блестяще среагировал на рикошет после прострела Ламелы.

32' - Коутиньо мощно пробил с метров 20-и - прямо в руки Льорису.

30' - Суарес пробил с острого угла - мимо ворот.

28' - Гол! Ракитич с лету пробил с метров 18-и - мяч от штанги залетел в ворота.

25' - Кейн пробил издали - Тер Штеген поймал мяч.

25' - Альба оказался в офсайде.

22' - Бускетс получил повреждение.

Видео гола Коутиньо:

16' - Ламела забежал в офсайд.

14' - Алдервейрелд сбил Коутиньо.

11' - Триппьер жестко сбил Семеду в центре поля.

8' - Месси нарушил правила в защите.

5' - Месси заработал штрафной, метров 30 до ворот.

2' - Гол! Коутиньо забивает. Альба получил мяч возле чужой штрафной, Льорис зачем-то выбежал на игрока каталонцев. Защитник Барселоны нашел передачей Коутиньо, который с метров 16-и поразил ворота хозяев без вратаря.

Матч начался!

Месси - настоящая гроза английских клубов в Лиге чемпионов: 20 голов и 6 ассистов у Лионеля в играх против английских команд в ЛЧ.

Английская команда разминается перед игрой:

Для Барселоны матч с Тоттенхэмом станет 300 в самом престижном еврокубке:

