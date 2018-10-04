Дубль Месси помог Барселоне обыграть Тоттенхэм в Лиге чемпионов

Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Тоттенхэм 2:4 Барселона

Голы: Кейн 52', Ламела 66' - Коутиньо 2', Ракитич 28', Месси 56', 90'

Предупреждения: Алдервейрелд 14', Ваньяма 41', Ламела 44', Кейн 74', Дайер 90+3' - Артур 59', Бускетс 71'

В составе каталонской команды дубль оформил Лионель Месси, а ещё по голу на свой счёт записали Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич. За "Тоттенхэм" отличились Гарри Кейн и Эрик Ламела. Таким образом, "Барселона" одержала вторую подряд победу на групповом этапе турнира, а "шпоры" потерпели второе кряду поражение.

В матче следующего тура "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "ПСВ Эйндховен", а "Барселона" примет на своём поле "Интер". Обе встречи пройдут 24 октября.