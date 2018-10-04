Роналду впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду оставил в своем Twitter пост, в котором полностью отрицает вину в выдвинутых ему обвинениях.

“ Я твердо отрицаю все обвинения в свой адрес. Изнасилование - отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Я настроен очистить свое имя, и отказываюсь подкидывать зрелища СМИ и людям, которые хотят продвинуть себя за мой счет”,- написал Роналду в Twitter.

Напомним, что полиция уже начала расследование по обвинению португальца в изнасиловании.