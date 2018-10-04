Гельзин прокомментировал назначения Шевчука и Ротаня

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, что ему импонирует в новом тренерском штабе команды.

Напомним, что после отставки Романа Санжара донеччан принял Вячеслав Шевчук, помощником которого будет Руслань Ротань.

"Мы общались с Вячеславом. Я слушал, как он видит футбол, концепцию на футбольном поле. Мне импонирует то, что он молодой, что он побывал возле больших тренеров. Плюс в его команде – другой заслуженный футболист, Руслан Ротань. Я думаю, что они нам помогут. Они очень голодны до работы.

На сколько подписан контракт с тренерским штабом? На год, но с правом продления", - заявил Гельзин.