Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 2-го тура Лиги чемпионов Атлетико - Брюгге.
Мадридский Атлетико на домашнем стадионе сумел переиграть Брюгге, хотя в какой-то момент подопечным Диего Симеоне было не очень легко.
Атлетико - Брюгге 3:1
Голы: Гризманн, 28, 67, Коке, 90+4 – Груневелд, 39
Атлетико: Облак – Ариас, Годин, Хименес (Филипе Луис, 46), Эрнандес – Коке, Партей (Корреа, 63), Сауль, Лемар – Гризманн, Диего Коста (Родри, 69).
Брюгге: Летица – Денсвил, Пулен, Мехеле – Влитинк (Мата, 56), Ритс (Опенда, 75), Греневельд, Воммер, Ванакен – Схрейверс (Накамба, 56), Уэсли.
Предупреждения: Хименес, Эрнандес – Ритс, Опенда