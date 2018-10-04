Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер пропускает первым, но затем вырывает победу. Так было с Тоттенхэмом дома, так случилось и с ПСВ на выезде.

ПСВ - Интер 1:2

Голы: Росарио, 27 – Наингголан, 44, Икарди, 60

ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Тасенде – Хендрикс, Росарио – Бергвейн, Перейро (Мален, 75), Лозано – де Йонг

Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кандрева, 90), Наингголан (Валеро, 86), Перишич – Икарди

Предупреждения: Ханданович, Д'Амброзио, Асамоа