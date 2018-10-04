Экс-игрок Динамо: Нельзя жить и играть как Лобановский

Бывший защитник Динамо Бадр Эль-Каддури прокомментировал стиль игры киевского клуба под руководством Сергея Реброва и Александра Хацкевича.

"Сергей Ребров и Александр Хацкевич – молодые тренеры. Другой менталитет. Футбол Лобановского уже давно закончился. Сейчас все иначе. Возможно, если бы еще был Лобановский, он смог бы изменить философию, адаптироваться к новым реалиям. Считаю, что у Реброва и Хацкевича штамп Лобановского, но модернизированный к новому футболу.

Если ты поставишь впереди Андрея Шевченко, а сзади будет человек, который не может отдать качественный пас, то он не будет забивать. Я вижу сколько мячей сейчас забивают ребята, но нет одного лидера, который забивал бы по 20-25 голов.

Все тренеры, которые были в Динамо – не могут быть, как Лобановский. Он был уникальным, у него была своя философия. Нужно ее понимать, но по-своему адаптировать, развить. Нельзя жить и играть как Лобановский. Это была большая ошибка.

Возможно, Динамо за счет этого потеряло 5 лет. А за это время Шахтер вышел на новый уровень. Они изменили все, потому что футбол изменился и требовал этих изменений", – цитирует Эль-Каддури издание footballhub.