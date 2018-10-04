Черкащина-Академия продает права на показ Кубка за космическую сумму
Новости спорта: Черкащина-Академия предложила ТК ZIK купить права на проведение матча с Карпатами за невероятную сумму.
Черкащина-Академия ответила на предложение ТК ZIK о приобретении прав на проведение и трансляцию матча Кубка Украины против львовских Карпат.
ZIK выдвинул ФК Черкасская-Академия предложение приобрести пакет эксклюзивных организационных и телевизионных прав на матч 1/8 финала Кубка Украины против Карпат за 15-20 тысяч гривен.
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Аппетит черкасского клуба значительно больше, они выдвинули встречное предложение телеканалу ZIK, в которой согласны продать права на поединок на 1,5 млн гривен, сообщает официальный сайт клуба.
Черкащина-Академия ждет ответа по этому предложению до 12:00 5 октября.
Предварительной датой поединка 1/8 финала Кубка Украины Черкасская-Академия – Карпаты является 31 октября.