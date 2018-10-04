Черкащина-Академия продает права на показ Кубка за космическую сумму

Черкащина-Академия ответила на предложение ТК ZIK о приобретении прав на проведение и трансляцию матча Кубка Украины против львовских Карпат.

ZIK выдвинул ФК Черкасская-Академия предложение приобрести пакет эксклюзивных организационных и телевизионных прав на матч 1/8 финала Кубка Украины против Карпат за 15-20 тысяч гривен.

Аппетит черкасского клуба значительно больше, они выдвинули встречное предложение телеканалу ZIK, в которой согласны продать права на поединок на 1,5 млн гривен, сообщает официальный сайт клуба.

Черкащина-Академия ждет ответа по этому предложению до 12:00 5 октября.

Предварительной датой поединка 1/8 финала Кубка Украины Черкасская-Академия – Карпаты является 31 октября.