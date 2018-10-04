Шикарный гол Кулача в ворота Спортинга (Видео)

Сегодня, 4 октября, проходят матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы. В квартете Е Ворскла в Полтаве принимает Спортинг.

Уже в дебюте матча Владислав Кулач отметился чудо-голом в ворота Спортинга.

Гол Кулача стал единственным в первом тайме.