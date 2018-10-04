Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4558275-shikarnyiy-gol-kulacha-v-vorota-sportinga-video.html
Шикарный гол Кулача в ворота Спортинга (Видео)
20:51 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Новости спорта: Ворскла в Полтаве принимает португальский Спортинг в рамках Лиги Европы.
Сегодня, 4 октября, проходят матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы. В квартете Е Ворскла в Полтаве принимает Спортинг.
Уже в дебюте матча Владислав Кулач отметился чудо-голом в ворота Спортинга.
Гол Кулача стал единственным в первом тайме.
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