Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
Новости спорта: Сегодня, 4 октября, в рамках 2-го тура Лиги Европы чешский Яблонец принимает киевское Динамо.
Стали известны стартовые составы команд на матч 2 тура Лиги Европы между Яблонецем и киевским Динамо.
Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек — Хюбшман — Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович — Храмоста
Запасные: Гануш, Икауниекс, Акоста, Соболь, Янкович, Бречка, Кубиста
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин
Запасные: Бущан, Шепелев, Шапаренко, Миколенко, Сидклей, Русин, Дуэлунд