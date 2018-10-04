Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы команд на матч 2 тура Лиги Европы между Яблонецем и киевским Динамо.

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоушек — Хюбшман — Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович — Храмоста

Запасные: Гануш, Икауниекс, Акоста, Соболь, Янкович, Бречка, Кубиста

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Морозюк, Гармаш, Цыганков — Беседин

Запасные: Бущан, Шепелев, Шапаренко, Миколенко, Сидклей, Русин, Дуэлунд