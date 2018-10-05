Хацкевич о ничье против Яблонца: В нашей группе все только начинается

Наставник Динамо Александр Хацкевич поделился мнением об игре своей команды в Лиги Европы против Яблонца.

- Александр Николаевич, ваша команда быстро повела в счете отбирая мяч у ворот соперника. Потом мы не видели контратак, которые ставили в тупик оборону хозяев. Единственный удар в створ Яблонца состоялся на 90-й минуте. Что произошло с командой?

- После наших голов соперник начал выходы через длинные передачи. Мы где-то проигрывали подбор. Не было контригры. Моменты с выходами в атаку нам не слишком удавались, но те, которые у нас были, мы должны были доводить до конца.

Но у наших ворот тоже моментов не было, по большому счету. Пропущенные голы — индивидуальные ошибки наших игроков. Во время второго пропущенного я не могу объяснить действия Пиварича. Так обрезаться, когда рядом были Шепелев, Цыганков! Это индивидуальные решения игрока...

- При счете 2:1 вас устраивал рисунок игры? О чем вы просили команду в перерыве?

- Не только в перерыве, я и в первом тайме просил Гармаша, Сидорчука и Буяльского сдерживать соперника в центре поля. Гармаш, тот же, очень много обрезался, а это опытный футболист. Денис не играл 3 дня назад, он свежий, но были моменты, когда он обрезал нас одним касанием.

- Вы много сказали об обрезках. Могли бы кого-то выделить положительно?

- Нет, не буду никого хвалить по такой игре.

- Замена Буяльского — вынужденная?

- Еще в перерыве у Виталия было ощущение, что передняя мышца налилась. Нам надо было освежить эту зону и Владимир Шепелев, я считаю, неплохо вошел в игру. Надеюсь, это не такая травма, которая помешает ему сыграть даже в следующем матче.

- Соответствует ли нынешнее Динамо, его состав, уровню Лиги Европы?

- В нашей группе все только начинается. Вся борьба впереди. Возможно, что следующие два матча с Ренном будут определяющими. Только через игры в Лиге Европы мы сможем понять, готовы ли мы двигаться дальше. Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова.

- Сейчас все звучит очень грустно. Как Динамо может улучшить свою игру, чтобы бороться с Шахтером в чемпионате Украины и выйти из этой группы в Лиге Европы?

- До зимы у нас не будет усиления. Надо обходиться теми ресурсами, которые есть. И ждать, пока наши молодые ребята начнут добавлять.