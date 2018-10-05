Экс-игрок Шахтера и капитан Яблонца: Подарили два мяча Динамо
Новости спорта: Капитан Яблонца Томаш Хюбшман считает, что его команда незаслуженно потеряла два очка в матче с Динамо.
Хавбек чешского Яблонца Томаш Хюбшман поделился мыслями после матча с Динамо (2:2) в Лиге Европы.
"Трудно сказать, разочарованы ли мы этим результатом. Начали плохо. Перед игрой было много уважения к Динамо, и некоторым игрокам это не было на пользу. И вообще у команды не удалось начало матча.
Подарили два мяча Динамо. В чемпионате у нас такие ошибки случаются редко. Но это другой турнир. Некоторые ребята только второй раз играли в Лиге Европы и не смогли перестроиться. Умеют играть, но надо это демонстрировать на таком уровне.
Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября
Не думаю, что сейчас остались фавориты в группе. Непонятно сейчас и то, кто выйдет из группы. Все игры будут равными. Никто не будет сдаваться до конца", – отметил Хюбшман.
После 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Динамо занимает 3-ю строчку группы К, имея в активе лишь 2 очка.