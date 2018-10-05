Экс-игрок Шахтера и капитан Яблонца: Подарили два мяча Динамо

Хавбек чешского Яблонца Томаш Хюбшман поделился мыслями после матча с Динамо (2:2) в Лиге Европы.

"Трудно сказать, разочарованы ли мы этим результатом. Начали плохо. Перед игрой было много уважения к Динамо, и некоторым игрокам это не было на пользу. И вообще у команды не удалось начало матча.

Подарили два мяча Динамо. В чемпионате у нас такие ошибки случаются редко. Но это другой турнир. Некоторые ребята только второй раз играли в Лиге Европы и не смогли перестроиться. Умеют играть, но надо это демонстрировать на таком уровне.

Не думаю, что сейчас остались фавориты в группе. Непонятно сейчас и то, кто выйдет из группы. Все игры будут равными. Никто не будет сдаваться до конца", – отметил Хюбшман.

После 2-х матчей группового этапа Лиги Европы Динамо занимает 3-ю строчку группы К, имея в активе лишь 2 очка.