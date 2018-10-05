День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: Ворскла за три минуты отдала победу Спортингу (Видео)
Ворскла за три минуты отдала победу Спортингу (Видео)
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов
Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября

Лига Европы
08:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Вчера состоялся второй тур группового этапа Лиги Европы: украинские команды не смогли добиться положительного результата.

Вчера в рамках Лиги Европы были сыграны матчи второго тура турнира. Некоторые результаты стали очень неожиданными.

Астана - Ренн 2:0

Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1

Зенит - Славия 1:0

80 Кокорин.

Андерлехт (Бельгия) - Динамо (Хорватия) - 0:2 (0:1)

Хайрович, 19 - с пенальти (0:1). Гояк, 68 (0:2). 

Карабах — Арсенал 0:3

Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80

Бордо - Копенгаген 1:2

Пьерос Сотириу, 42, Роберт Сков, 90+2, Зека, 90+3

Цюрих - Лудогорец 1:0

Виктор Палссон, 84

Ворскла - Спортинг 

Кулач 10 - Монтеро 90, Кабрал 90+3

Фенербахче - Спартак Трнава 2:0

Ислам Слимани, 51,68

Байер - АЕК  Ларнака 4:2

Иван Тричковски, 25, Кай Хаверц, 44, Лукас Аларио, 49, 88, Юлиан Брант, 90, Дмитрис Распас, 90+1

Реал Бетис - Дюделандж 3:0

Санабрия, 57, Ло Сельсо, 80, Тельо, 89.

Милан - Олимпиакос 3:1

Патрик Куртоне, 70, 79, Игуаин, 76, Герреро, 14

Ред Булл - Селтик 3:1

Мунас Даббур, 55, 73 (П), Минамино, 61, Эдуар, 2

Русенборг - РБ Лейпциг 1:3

Огюстен, 12, Конате 54, Кунья, 61, Джебали, 79

Рейнджерс - Рапид 3:1

Бериша, 42, Морелос, 43, 90+4, Таверньер, 84

Краснодар - Севилья 2:1

Каборе, 43, Перейра, 72, Окриашвили, 88

Спартак - Вильяреал 3:3

Экамби, 13, Форнальс, 49, Зе Луиш, 34, 82(П), Мельгахеро, 85, Касорла, 90+6(П)

Мальме - Бешикташ 2:1  

Эркин, 53, Русенберг, 76

Сарпспорг 08 - Генк 3:1

Мортенсен, 5, 63, Леандро, 49, Зачариассен, 54

Челси - Видеотон 1:0

Мората, 70

Айнтрахт - Лацио 3:1

Да Коста, 4, 90. Костич, 28. Йович, 52. – Пароло, 23

БАТЭ - ПАОК 1:4

Прийович, 6, Жаба, 11, 17, Креспо, 61 (СВ), Пелкас, 73

Стандарт - Акхисар 2:1

Эмон, 17, Дженепо, 39 Аик, 32

Аполлон - Марсель 2:2

Пайет, 50, Густаво Диас, 67, Маркович, 74, Зелая, 90

Яблонец - Динамо 2:2

Говорка 33, Травник 81 - Цыганков 8, Гармаш 14

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Еврокубки, Лига Европы, Матчи Лиги Европы, Результаты матчей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-игрок Шахтера и капитан Яблонца: Подарили два мяча Динамо Яблонец - Динамо: обидная ничья в Чехии (Видео) Nike и EA Sports сделали официальные заявления относительно ситуации с Роналду

Последние новости

Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк Федорчук о матче с Карпатами: Мариуполь будет играть на победу Оригинальные вещи Японии, которые кардинально отличают ее от других стран
Сегодня читают в спорте
01 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
02 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
03 "Очередной позор": Шахов о матче Яблонец - Динамо
04 Тренер Яблонца удивлен неудачей Динамо
05 Гармаш об игре с Яблонцем: Были непонятные отскоки, подборы, так и пропустили
Новости сегодня
12:49 Скромный домик с сараем в Австралии (Фото)
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
12:29 Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео)
12:18 Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь