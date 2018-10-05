Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября
Новости спорта: Вчера состоялся второй тур группового этапа Лиги Европы: украинские команды не смогли добиться положительного результата.
Вчера в рамках Лиги Европы были сыграны матчи второго тура турнира. Некоторые результаты стали очень неожиданными.
Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1
Зенит - Славия 1:0
80 Кокорин.
Андерлехт (Бельгия) - Динамо (Хорватия) - 0:2 (0:1)
Хайрович, 19 - с пенальти (0:1). Гояк, 68 (0:2).
Сократис, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80
Бордо - Копенгаген 1:2
Пьерос Сотириу, 42, Роберт Сков, 90+2, Зека, 90+3
Цюрих - Лудогорец 1:0
Виктор Палссон, 84
Кулач 10 - Монтеро 90, Кабрал 90+3
Фенербахче - Спартак Трнава 2:0
Ислам Слимани, 51,68
Байер - АЕК Ларнака 4:2
Иван Тричковски, 25, Кай Хаверц, 44, Лукас Аларио, 49, 88, Юлиан Брант, 90, Дмитрис Распас, 90+1
Реал Бетис - Дюделандж 3:0
Санабрия, 57, Ло Сельсо, 80, Тельо, 89.
Милан - Олимпиакос 3:1
Патрик Куртоне, 70, 79, Игуаин, 76, Герреро, 14
Ред Булл - Селтик 3:1
Мунас Даббур, 55, 73 (П), Минамино, 61, Эдуар, 2
Русенборг - РБ Лейпциг 1:3
Огюстен, 12, Конате 54, Кунья, 61, Джебали, 79
Рейнджерс - Рапид 3:1
Бериша, 42, Морелос, 43, 90+4, Таверньер, 84
Краснодар - Севилья 2:1
Каборе, 43, Перейра, 72, Окриашвили, 88
Спартак - Вильяреал 3:3
Экамби, 13, Форнальс, 49, Зе Луиш, 34, 82(П), Мельгахеро, 85, Касорла, 90+6(П)
Мальме - Бешикташ 2:1
Эркин, 53, Русенберг, 76
Сарпспорг 08 - Генк 3:1
Мортенсен, 5, 63, Леандро, 49, Зачариассен, 54
Челси - Видеотон 1:0
Мората, 70
Да Коста, 4, 90. Костич, 28. Йович, 52. – Пароло, 23
БАТЭ - ПАОК 1:4
Прийович, 6, Жаба, 11, 17, Креспо, 61 (СВ), Пелкас, 73
Стандарт - Акхисар 2:1
Эмон, 17, Дженепо, 39 Аик, 32
Аполлон - Марсель 2:2
Пайет, 50, Густаво Диас, 67, Маркович, 74, Зелая, 90
Говорка 33, Травник 81 - Цыганков 8, Гармаш 14