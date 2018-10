В УЕФА выбирают лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА объявил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Who is your #UEL star man?

Patrick Cutrone

Alfredo Morelos

Islam Slimani

Léo Jabá@hankookreifen

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 4 октября 2018 г.