День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Кариус вновь результативно ошибся в еврокубках

Лорис Кариус
22:35 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Игрок Бешикаша Лорис Кариус вновь привез гол в свои ворота, на этот раз в Лиге Европы против Мальме.

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, известный благодаря двум диким ляпам в киевском финале Лиги чемпионов, вновь допустил грубую ошибку.

Немецкий голкипер, который теперь представляет турецкий "Бешикташ", оплошал в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Неуклюжий страж ворот не смог поймать подачу, которая летела практически ему в руки, и не выручил команду в простом эпизоде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бешикташ, Ливерпуль, Лига Европы, Лорис Кариус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шахтер потерял место в клубном рейтинге УЕФА Роналду нанял адвоката Майка Тайсона, Ди Каприо и Перис Хилтон Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Дании

Последние новости

Игорь Ласточкин за долгое время показал снимок с женой В Сети появился захватывающий трейлер мультфильма "Харли Квинн" Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Сегодня читают в спорте
01 Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
02 Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
03 Кариус вновь результативно ошибся в еврокубках
04 На мотоцикле с оружием: футболист рассказал детали своего ограбления
05 Милан после победы над Олимпиакосом вошел в историю
Новости сегодня
01:00 Эквадор продолжает предоставлять убежище Ассанжу
00:34 Сына мэра Прилук лишили прав
00:30 Когда день не удался: забавные фейлы, которые не должны были произойти
00:17 ДТП на Оболони: погиб человек
00:01 Феррер прокомментировал скандал в финале US Open-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин против легализации двойного гражданства с РФ
Климкин против легализации двойного гражданства с РФ
Новости: Британский министр обороны назвал Россию страной-изгоем
Британский министр обороны назвал Россию страной-изгоем
Новости: Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора
Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора
Новости: СМИ разыскивают девушку, которую на концерте поцеловал Энрике Иглесиас
СМИ разыскивают девушку, которую на концерте поцеловал Энрике Иглесиас
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь