Кариус вновь результативно ошибся в еврокубках

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, известный благодаря двум диким ляпам в киевском финале Лиги чемпионов, вновь допустил грубую ошибку.

Немецкий голкипер, который теперь представляет турецкий "Бешикташ", оплошал в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Неуклюжий страж ворот не смог поймать подачу, которая летела практически ему в руки, и не выручил команду в простом эпизоде.