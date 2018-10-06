В Баварии из-за Ковача разрастается конфликт

В мюнхенской "Баварии" возник конфликт между игроками и главным тренером Нико Ковачем, сообщает Bild.

Сразу несколько игроков недовольны ротацией, которую применяет хорватский специалист. Издание называет имена защитника Никласа Зюле, хавбека Леона Горецка и нападающих Сержа Гнабри и Сандро Вагнера.

Среди возмущенных отмечают и колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который часто остается на скамейке запасных. В частности, игрок так и не появился в матче второго тура Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1). "Бавария" после шести туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, на одно очко отставая от дортмундской "Боруссии".