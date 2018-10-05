Месси второй тур подряд стал лучшим в Лиге чемпионов

Стало известно имя лучшего игрока недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал победителем голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме аргентинского форварда, оформившего дубль в ворота Тоттэнхема, на победу в номинации претендовали еще три игрока.