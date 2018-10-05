Месси второй тур подряд стал лучшим в Лиге чемпионов
Новости спорта: В УЕФА определились с лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стало известно имя лучшего игрока недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
A Messi masterclass at Wembley #UCL #POTW pic.twitter.com/npthI3fnbh
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 октября 2018 г.
Нападающий Барселоны Лионель Месси стал победителем голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Кроме аргентинского форварда, оформившего дубль в ворота Тоттэнхема, на победу в номинации претендовали еще три игрока.
Месси хоть и переживает непростой период, но он по-прежнему выступает на высочайшем уровне. Вот только непонятно, будет ли он выступать за сборную или уже конец.
В сентябре 31-летний Лионель Месси не выступал за Аргентину, которая встречалась с футболистами Гватемалы и Колумбии. Лионель Скалони, и. о. тренера сборной, подтвердил, что он не появится и в октябре. По словам наставника, это решение было принято ими обоими после беседы друг с другом. Судя по всему, он хочет, чтобы новые игроки команды набирались опыта на международном уровне. (Источник: Overbetting.net/news/football/38709).