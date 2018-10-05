ФФУ о товарищеском матче с РФ: "Sport for all" работает на Россию

ФФУ отреагировала на предложение организации "Sport for all" провести товарищеский матч между Украиной и Россией на нейтральной территории в Сербии.

"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время?" — говорится на официальной странице ФФУ в Facebook.

"В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная планеты Марс! Анонс поединка Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ".

Организация Sport for all работает на Россию. 7 причин так считать

"Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели!"