День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: Украина заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018
Украина заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018
Новости: Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября
Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

ФФУ о товарищеском матче с РФ: "Sport for all" работает на Россию

Дом футбола
15:16 Сегодня Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: В ФФУ посмеялись над информацией о товарищеском матче между Россией и Украиной.

ФФУ отреагировала на предложение организации "Sport for all" провести товарищеский матч между Украиной и Россией на нейтральной территории в Сербии.

"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время?" — говорится на официальной странице ФФУ в Facebook.

"В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная планеты Марс! Анонс поединка Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ".

В Сербии может состоятся матч сборных Украины и России

Организация Sport for all работает на Россию. 7 причин так считать

"Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели!"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Сборная России, Сборная Украины, Товарищеский матч, ФФУ, Янис Кузинс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты "Бойко забил сам себе": Сабо о матче Яблонец - Динамо Фанаты Динамо устроили драку с болельщиками Яблонца и полицией (Видео)

Последние новости

При выключенном светофоре в Киеве произошло ДТП Мелания Трамп демонстрирует безупречные наряды по странам Африки Адвокат Януковича объяснил, почему он просил Путина ввести войска в Украину
Сегодня читают в спорте
01 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
02 "Очередной позор": Шахов о матче Яблонец - Динамо
03 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
04 Тренер Яблонца удивлен неудачей Динамо
05 Чемпион Украины уволил главного тренера после провала в еврокубках
Новости сегодня
17:30 Google готовится представить мини-смартфон
17:27 В ГФС подсчитали, сколько украинцев получают зарплату в конверте
17:23 Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Дании
17:16 Президент ко Дню защитника утвердит новое воинское приветствие
17:14 Вице-премьер Италии обвиняет Юнкера и Московиси в "разрушении Европы"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нобелевская премия мира 2018 - названы лауреаты
Нобелевская премия мира 2018 - названы лауреаты
Новости: ЦИК тайным голосованием избрала нового главу
ЦИК тайным голосованием избрала нового главу
Новости: Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрение
Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрение
Новости: 5 октября умерла выдающаяся артистка Неонила Крюкова
5 октября умерла выдающаяся артистка Неонила Крюкова
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь