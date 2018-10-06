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Состав сборной Италии на матч с Украиной

Сборная Италии
05:36 Сегодня Телеграф
Канал Футбол

Новости спорта: Главный тренер сборной Италии определился составом на ближайшие матчи.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал список из 28 игроков, которые будут готовиться к товарищескому поединку против Украины и матчу с Польшей в Лиге Наций.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Ювентус»), Салваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Данило Д`Амброзио («Интер»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («Рома»), Алессио Романьоли («Милан»).

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти (ПСЖ).

Форварды: Доменико Берарди («Сассуоло»), Джанлука Капрари («Сампдория»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Патрик Кутроне («Милан»), Себастьян Джовинко («Торонто»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Торино»).

Матч Италия - Украина состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 10 октября.

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Новости спорта, Матч, Роберто Манчини, Сборная Италии, Сборная Украины, Состав.
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