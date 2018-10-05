Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)

В матче против «Тоттенхэма» хавбек «Барселоны» Иван Ракитич нанес отменный дальний удар, который в УЕФА посчитали лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу каталонцев.

В следующем видео можно посмотреть еще три красивых гола.

В числе авторов других выдающихся голов УЕФА отметил Паулу Дибалу («Ювентус»), Неймара (ПСЖ) и Арно Груневельда («Брюгге»).