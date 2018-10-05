Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Новости спорта: Игрок Барселоны красивым ударом поразил ворота соперника.
В матче против «Тоттенхэма» хавбек «Барселоны» Иван Ракитич нанес отменный дальний удар, который в УЕФА посчитали лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу каталонцев.
В следующем видео можно посмотреть еще три красивых гола.
#UCL Goal of the Week
Agree with the order? @NissanFootball #GOTW pic.twitter.com/1WbjV1M9cn
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 октября 2018 г.
В числе авторов других выдающихся голов УЕФА отметил Паулу Дибалу («Ювентус»), Неймара (ПСЖ) и Арно Груневельда («Брюгге»).