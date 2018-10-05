Ярмоленко выйдет в старте на матч с "Брайтоном"
Новости спорта: Украинский легионер Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма» на матч с «Брайтоном».
Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко матч 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» начнет с первых минут.
We're unchanged. COME ON YOU IRONS! ⚒#BHAWHU pic.twitter.com/3AGuAlwfr1
— West Ham United (@WestHamUtd) 5 октября 2018 г.
Для Ярмоленко это 8-й выход на поле в футболке «молотобойцев» в АПЛ.
Начало матча Брайтон - Вест Хэм в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на ТК "Футбол 2".