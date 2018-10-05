Ярмоленко выйдет в старте на матч с "Брайтоном"

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко матч 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» начнет с первых минут.

Для Ярмоленко это 8-й выход на поле в футболке «молотобойцев» в АПЛ.

Начало матча Брайтон - Вест Хэм в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на ТК "Футбол 2".