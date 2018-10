"Барселона" выразила соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье

Испанская артистка скончалась в ночь с 5 на 6 октября в одной из клиник Барселоны, где проходила лечение с середины прошлого месяца.

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны» в «Твиттере».

FC Barcelona wishes to express its sorrow for the loss of Montserrat Caballé, such a highly recognised figure in the world of opera and an icon of universal culture. The eternal voice of Barcelona 92

