"Барселона" выразила соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье

Испанская артистка скончалась в ночь с 5 на 6 октября в одной из клиник Барселоны, где проходила лечение с середины прошлого месяца.

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны» в «Твиттере».

FC Barcelona wishes to express its sorrow for the loss of Montserrat Caballé, such a highly recognised figure in the world of opera and an icon of universal culture. The eternal voice of Barcelona 92 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2018 г.

В 1992 году на открытии летних Олимпийских игр в столице Каталонии Кабалье исполнила песню под названием «Барселона». Песня, впервые выпущенная в 1987 году в дуэте с вокалистом группы Queen Фредди Меркюри, стала гимном Олимпиады в Барселоне.