Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео)

В матче 25-го тура чемпионата Китая бельгийский полузащитник Яник Карраско, выступающий за Далянь Аэрбин, принес своей команде три очка в матче с Цзянсу Сунин, отметившись филигранным ударом со штрафного.

На 68-й минуте матча бронзовый призер ЧМ-2018 взял на себя ответственность за исполнение штрафного удара с очень опасной позиции, и не прогадал. Его удар приняла на себя перекладина, а уже от нее мяч отскочил прямиком в ворота. Голкиперу оставалось только наблюдать за этим выстрелом.