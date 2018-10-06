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Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео)

Яник Карраско
22:11 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бельгиец Яник Карраско продолжил парад голов со штрафного удара.

В матче 25-го тура чемпионата Китая бельгийский полузащитник Яник Карраско, выступающий за Далянь Аэрбин, принес своей команде три очка в матче с Цзянсу Сунин, отметившись филигранным ударом со штрафного.

На 68-й минуте матча бронзовый призер ЧМ-2018 взял на себя ответственность за исполнение штрафного удара с очень опасной позиции, и не прогадал. Его удар приняла на себя перекладина, а уже от нее мяч отскочил прямиком в ворота. Голкиперу оставалось только наблюдать за этим выстрелом.

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Новости спорта, Видео, Гол, Новости футбола, Футбол, Яник Карраско.
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