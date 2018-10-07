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Алавес удивил Реал

Алавес - Реал
10:43 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "Сливочные" продолжили череду неудач, в этот раз проиграв команде Абелардо (0:1).

Алавес продолжил свою беспроигрышную серию и сравнялся по набранным очкам с Барселоной и Реалом, что очень даже неплохо для такой скромной команды, а мадридцы снова потерпели фиаско, их серия без забитых голов насчитывает уже 4 матча.

Алавес - Реал 1:0

Гол: Гарсия, 90+5

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Марипан (Агирррегабирия, 88), Дуарте — Брашанац, Пина, Вакасо (Гарсия, 74) — Гомес (Собрино, 67), Кальери, Хони

Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Рамос, Начо — Модрич, Каземиро (Асенсио, 62), Кроос, Себальос — Бэйл (Винисиус, 80), Бензема (Диас, 46)

Предупреждение: Вакасо

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Новости спорта, Алавес - Реал, Новости футбола, ФК Алавес, ФК Реал, Футбол.
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