Боруссия М в гостях сенсационно разгромила Баварию
Новости спорта: Бавария проиграла второй матч подряд в Бундеслиге и отстает от Боруссии Д на три очка.
Бавария дома сенсационно уступила менхенгладбахской Боруссии.
Бавария – Боруссия М 0:3
Голы: Плеа, 10, Штиндль, 16, Херрманн, 88
Бавария: Нойер, Зюле, Алаба (Саншеш, 55), Киммих, Хуммельс, Роббен (Рибери, 46), Алькантара, Горетцка, Хамес, Левандовски, Мюллер (Гнабри, 46).
Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн, Крамер, Нойхаус (Херрманн, 74), Азар (Траоре, 83), Плеа, Штиндль (Закария, 66).
Предупреждения: Рибери, Хофманн, Закария, Хамес.